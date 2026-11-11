Cina, lanciato nello spazio un nuovo satellite

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oggi la Cina ha lanciato un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale.Il lancio è stato effettuato alle 19:41 (ora di...

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oggi la Cina ha lanciato un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale.

Il lancio è stato effettuato alle 19:41 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-2D e il satellite è entrato con successo nell'orbita prevista.

L'operazione ha segnato la 677esima missione dei razzi vettori della serie Long March.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-