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Cina, lanciato nello spazio un nuovo satellite

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oggi la Cina ha lanciato un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale.Il lancio è stato effettuato alle 19:41 (ora di...

A cura di Redazione Redazione
11 novembre 2026 22:00
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Cina, lanciato nello spazio un nuovo satellite -
Italia
Italpress
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JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oggi la Cina ha lanciato un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale.

Il lancio è stato effettuato alle 19:41 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-2D e il satellite è entrato con successo nell'orbita prevista.

L'operazione ha segnato la 677esima missione dei razzi vettori della serie Long March.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 11 novembre 2026

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