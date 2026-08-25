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Cina, lanciati sette satelliti con un razzo Long March-6C

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo vettore Long March-6C, con a bordo sette satelliti, è decollato oggi dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord de...

A cura di Redazione Redazione
25 agosto 2026 22:23
Cina, lanciati sette satelliti con un razzo Long March-6C -
Italia
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TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo vettore Long March-6C, con a bordo sette satelliti, è decollato oggi dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Il razzo è decollato alle 11:21 (ora di Pechino) e ha collocato con successo i satelliti nell'orbita prestabilita. Secondo il centro di lancio, si è trattato della 665esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 25 agosto 2026

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