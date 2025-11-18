Cina, in arrivo monete commemorative per L’Anno del Cavallo
A cura di Redazione
18 novembre 2025 16:35
PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - La Banca Popolare Cinese ha
annunciato martedì che il 26 novembre emetterà una serie di monete commemorative per celebrare il 2026, l'Anno del Cavallo.
La collezione, composta da sei monete d'oro, quattro d'argento e
una di platino, è designata come valuta legale in Cina.
Secondo la banca centrale, queste monete saranno distribuite dalla China Gold Coin Group Co., Ltd.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-
