La Cgil di Caltanissetta esprime solidarietà alla Croce Rossa di Gela dopo il danneggiamento di un’auto di servizio.

Gela - Solidarietà della Cgil di Caltanissetta alle volontarie, ai volontari e ai responsabili del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Gela, dopo il danneggiamento di un’auto di servizio. Il mezzo, parcheggiato nell’area destinata ai veicoli del comitato, è stato vandalizzato con vetri infranti e parti asportate. Un episodio che arriva a pochi mesi da un precedente episodio di danneggiamento ai danni della sede della Croce Rossa, già raccontato dal nostro giornale.

"Siamo di fronte a un gesto grave e ingiustificabile", afferma Rosanna Moncada, segretaria generale della Cgil di Caltanissetta, che esprime preoccupazione per quanto accaduto e sottolinea come colpire un mezzo destinato alle attività della Croce Rossa significhi danneggiare un presidio impegnato quotidianamente sul territorio. La Cgil richiama quindi l’attenzione sulla necessità di garantire sicurezza, legalità e rispetto per chi opera nel sociale.