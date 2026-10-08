Quotidiano di Gela

Cgil, solidarietà alla Croce Rossa dopo il danneggiamento dei mezzi

La Cgil di Caltanissetta esprime solidarietà alla Croce Rossa di Gela dopo il danneggiamento di un’auto di servizio.

A cura di Vincenzo Di Dio Vincenzo Di Dio
08 ottobre 2026 09:40
Cgil, solidarietà alla Croce Rossa dopo il danneggiamento dei mezzi - Il segretario confederale Cgil Rosanna Moncada
Il segretario confederale Cgil Rosanna Moncada
Gela
Attualità
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Gela - Solidarietà della Cgil di Caltanissetta alle volontarie, ai volontari e ai responsabili del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Gela, dopo il danneggiamento di un’auto di servizio. Il mezzo, parcheggiato nell’area destinata ai veicoli del comitato, è stato vandalizzato con vetri infranti e parti asportate. Un episodio che arriva a pochi mesi da un precedente episodio di danneggiamento ai danni della sede della Croce Rossa, già raccontato dal nostro giornale.

"Siamo di fronte a un gesto grave e ingiustificabile", afferma Rosanna Moncada, segretaria generale della Cgil di Caltanissetta, che esprime preoccupazione per quanto accaduto e sottolinea come colpire un mezzo destinato alle attività della Croce Rossa significhi danneggiare un presidio impegnato quotidianamente sul territorio. La Cgil richiama quindi l’attenzione sulla necessità di garantire sicurezza, legalità e rispetto per chi opera nel sociale.

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