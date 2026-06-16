Cento anni Eni, "a Gela polo nazionale biocarburanti e produzione gas"

La multinazionale, oltre alla bioraffineria per la produzione di biocarburanti sostenibili, a Gela sta puntando sul gas off shore

Gela. "A Gela abbiamo la più avanzata tecnologia sui biocarburanti ed Eni ha invertito il trend verso le emissioni zero". Lo ha detto il presidente di bioraffineria Eni Luca Alburno, durante la manifestazione sui cento anni della multinazionale, dalle origini di Agip e fino all'attuale Eni. "Gela, per Eni - ha detto ancora Alburno - è l'esempio pratico di tre criteri fondamentali: sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità economica". La multinazionale, oltre alla bioraffineria per la produzione di biocarburanti sostenibili, a Gela sta puntando sul gas off shore. "I quattro pozzi a mare "Argo-Cassiopea" - ha detto il presidente di Enimed Luca De Caro - hanno invertito la linea negativa di produzione italiana. Oggi, il Canale di Sicilia ha il tasso di produttività maggiore in Italia, quanto al gas. Enimed, entro fine anno, avvierà il nuovo pozzo "Gemini", sulla costa locale. Vogliamo inoltre avviare progetti sui quali abbiamo già lavorato in passato, compreso quello per il gas Panda". Nel corso della manifestazione, tenuta nell'ex casa albergo Eni, riconvertita nel quartiere Macchitella, è stato presentato il saggio del giornalista Paolo Bricco "100 anni di energia. Da Agip a Eni. Una storia italiana". Tra gli interventi, quelli del sindaco Terenziano Di Stefano e del prefetto Licia Messina.