Caruso, "emergenza per più medici a Gela, ne parlerò con il prefetto": Donegani consegna documento

Così ha riferito l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso a conclusione dell'incontro con l'amministrazione comunale e il management Asp

Gela. "Parlerò con il prefetto di Caltanissetta dell'attivazione dello stato di emergenza per Gela per far arrivare nuovi medici. Tra un mese, il 25 settembre, sarò di nuovo a Gela per verificare cosa è stato fatto". Così ha riferito l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso a conclusione dell'incontro con l'amministrazione comunale e il management Asp. "Non siamo qui per dividerci politicamente - ha proseguito Caruso - la rete formativa è da attivare, dobbiamo mettere in campo tutte le risorse per Gela". Nel corso del dibattito, il dirigente regionale di "Controcorrente" Miguel Donegani, che anche in questa occasione si è definito "opposizione politica in città e a Palermo", ha consegnato a Caruso un documento ufficiale, che indica, tra gli altri punti, l'uso di una parte dei fondi previsti su capitoli come quello Fsc per dare più risorse "all'ospedale attuale". Caruso ha voluto ribadire che "il nuovo ospedale si farà".