Cantiere lungomare, dopo lungo stop lavori verso la ripresa

I lavori sono coperti con i fondi del programma “Rigenerazione urbana” ma bisognerà accelerare per evitare potenziali conseguenze sfavorevoli

Gela. Dovrebbe essere la “chiamata” buona. Dopo mesi di quasi totale fermo, il cantiere per la riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia pare destinato a riprendere, probabilmente da lunedì. L'allerta meteo degli scorsi giorni ha fatto slittare il ritorno degli operai. Il consorzio aggiudicatario mantiene l'appalto ma a portarlo avanti sarà un'azienda diversa rispetto a quella che ha materialmente iniziato gli interventi, per poi fermarli del tutto. Gli uffici comunali e l'amministrazione hanno voluto evitare, a oggi, l'opzione della revoca dell'appalto, che avrebbe determinato tempi ulteriori per il riaffidamento a un altro main contractor. L'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio e il sindaco Terenziano Di Stefano, rapportandosi con i tecnici che si occupano del cantiere, stanno seguendo l'evolversi della situazione. Certamente, non è auspicabile andare incontro a ulteriori rallentamenti. I lavori sono coperti con i fondi del programma “Rigenerazione urbana” ma bisognerà accelerare per evitare potenziali conseguenze sfavorevoli in un progetto che è tra i principali nella "geografia" di riqualificazione, in atto in diverse zone della città. I prossimi mesi saranno decisivi per valutare lo stato di tutti i lavori in corso nell'area urbana, in larga parte finanziati con fondi Pnrr.