Strategie "Campo largo? Con candidato imposto da Roma noi non ci saremo", civici e Di Stefano fanno il punto

Per i civici, è evidente che il tempo delle scelte stringe e soprattutto non intendono rimanere passivi davanti a soluzioni che potrebbero non convincerli

Gela. Sulla spinta del modello locale, i civici, che in città e sul territorio si rifanno soprattutto al sindaco gelese Terenziano Di Stefano, sono ormai da qualche tempo nel tavolo regionale che sta costruendo l'alternativa al governo del presidente Renato Schifani. Domenica scorsa, a Caltanissetta, pur in assenza di una partecipazione di “massa”, i civici hanno comunque presenziato all'iniziativa d'area progressista organizzata dai cinquestelle. Il dialogo è in corso e rimane ben strutturata pure l'alleanza in città, con civici e progressisti (insieme a gruppi più vicini al centrodestra attuale) che due anni fa riuscirono a vincere alle amministrative. Ieri, il gruppo di “Spazio civico”, la rete territoriale che mette insieme diverse entità fuori dai partiti, compresa “Una Buona Idea” del sindaco Di Stefano, ha avuto un confronto, in città, proprio con il capo dell'amministrazione gelese. Per i civici, è evidente che il tempo delle scelte stringe e soprattutto non intendono rimanere passivi davanti a soluzioni che potrebbero non convincerli. Di fatto, ritengono che il campo largo debba arrivare a una sintesi sul candidato alla presidenza della Regione, intorno al quale tracciare l'alternativa programmatica rispetto a un centrodestra che potrebbe anche ripresentarsi con Schifani alla testa, seppur tante opzioni siano ancora aperte. Lo stesso Di Stefano, da mesi, ribadisce che l'alternativa deve lavorare per mettere in campo una proposta radicalmente diversa da quella del centrodestra del governo regionale, toccato da inchieste giudiziarie e da obiettivi non raggiunti, soprattutto nei territori. Il sindaco gelese, gli esponenti di “Spazio civico” e i dirigenti della rete territoriale, non ci girano troppo intorno, “il candidato alla presidenza della Regione deve essere il risultato di una scelta maturata dai territori. Non può essere imposto da Roma”, hanno sintetizzato. Stanno studiando le mosse soprattutto dei partiti, dal Pd al Movimento cinquestelle, che in città sono alleati convinti del sindaco Di Stefano. “Se si arrivasse a un candidato deciso da Roma, noi non potremmo mai accettare”, sottolinea Giovanni Scicolone, dirigente di “Spazio civico” che fa da riferimento in provincia per il gruppo di “Una Buona Idea”. Quello di Di Stefano e dei gruppi civici confluiti nella rete territoriale è un “credo” amministrativo e politico che guarda poco ai simboli di partito e molto di più alle esigenze del territorio locale. “Non possiamo certamente dimenticare temi aperti come il ciclo rifiuti di Timpazzo o la vertenza sanità – aggiunge Scicolone – riteniamo doveroso che il candidato alla presidenza della Regione parta proprio dai territori. Dovrà prendere piena contezza delle vertenze in corso e dei problemi, spesso gravi, che gli amministratori locali sono chiamati ad affrontare”. I civici fissano passaggi precisi dai quali non sembrano intenzionati a soprassedere. Se non saranno i territori a determinarsi, anche nella scelta del candidato dell'alternativa al centrodestra, allora loro non saranno in questo percorso.