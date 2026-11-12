Cambio di guardia in consiglio comunale, lunedì prossimo si insedia la dem Passaro
Il cambio di guardia non muta gli equilibri sostanziali della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano
Gela. Lunedì prossimo si insedierà il nuovo consigliere comunale, sotto insegne dem, Nadia Passaro. Prende il posto del vicesindaco Giuseppe Fava, che ha scelto di mantenere il ruolo in giunta rinunciando all'assise civica. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha integrato il punto della surroga a quelli in programma per il question time, con le mozioni previste. Il cambio di guardia non muta gli equilibri sostanziali della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano. Alle amministrative di due anni fa, la dem Passaro risultò prima dei non eletti nella lista del Pd. Si presentò nell'accoppiata elettorale con un altro consigliere del partito, Antonio Moscato.