Caldo, allerta rossa a Palermo: giovedì la temperatura massima sarà di 41 gradi

PALERMO (ITALPRESS) – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore in Sicilia, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. A Palermo, per quanto riguarda il rischio ondate di calore, il live

PALERMO (ITALPRESS) – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore in Sicilia, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

A Palermo, per quanto riguarda il rischio ondate di calore, il livello è di allerta Rossa, pericolosità “alta”. Temperatura massima percepita 39 gradi centigradi domani e 41 gradi giovedì. A Messina la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi domani e 40 gradi giovedì, ed a Catania di 40 gradi domani ma anche giovedì.

Per quanto riguarda il rischio incendi livello di attenzione (Rossa), con pericolosità “alta” ad Enna; livello di “preallerta” (Arancione), con pericolosità “media”, per quanto riguarda le altre province siciliane.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).