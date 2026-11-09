Prossimi passi Bilancio riequilibrato, dopo ok tocca agli altri strumenti finanziari: incontro sindaco al ministero

Entro fine anno, quasi certamente, il civico consesso sarà chiamato all'approvazione dei primi consuntivi

Gela. Il sì ministeriale al bilancio stabilmente riequilibrato ha aperto una via importante per ripristinare le condizioni finanziarie del municipio, ancora oggi vincolate dal dissesto. Il decreto ministeriale, che sarà rilasciato a breve, traccerà le prossime tappe che inevitabilmente passano dai consuntivi e dal bilancio di previsione. Nel provvedimento ministeriale verrà indicato, in maniera precisa, il cronoprogramma da osservare per il varo dei successivi strumenti finanziari. E' probabile che i consuntivi siano da approvare nell'arco di centoventi giorni. Chiaramente, tutto dipenderà da ciò che sarà riportato nell'atto ufficiale. Domani, il sindaco Terenziano Di Stefano, che segue fin dall'inizio tutto l'iter del bilancio stabilmente riequilibrato, avendo la delega in materia, sarà in sede ministeriale per valutare insieme ai funzionari romani i passaggi necessari e le tempistiche. Superare il dissesto nell'arco di un triennio è uno degli obiettivi programmatici più importanti per l'amministrazione comunale, insediatasi in municipio già con il fardello, non semplice da sostenere, dei vincoli imposti dal dissesto. Entro fine anno, quasi certamente, il civico consesso sarà chiamato all'approvazione dei primi consuntivi. Il bilancio riequilibrato ottenne il sì dell'assise civica a dicembre di un anno fa. Poi, tutti gli atti vennero trasmessi al ministero dell'interno e la scorsa settimana è giunta l'ufficialità del vaglio favorevole rilasciato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.