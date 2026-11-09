Bankitalia, in Sicilia l’economia continua a crescere: Pil a +0,6%. Spingono turismo e costruzioni / Video

È quanto emerge dal rapporto della Banca d’Italia sull’andamento congiunturale dell’economia regionale

PALERMO (ITALPRESS) – L’economia siciliana prosegue il proprio percorso di crescita, con segnali positivi che arrivano soprattutto dal turismo, dalle costruzioni e dal mercato del lavoro. È quanto emerge dal rapporto della Banca d’Italia sull’andamento congiunturale dell’economia regionale, che fotografa una situazione complessivamente favorevole nella prima parte del 2026.

Il prodotto interno lordo dell’Isola è aumentato dello 0,6% nel primo semestre, mentre diversi indicatori confermano il consolidamento della fase espansiva, anche in un contesto caratterizzato da andamenti differenziati tra i vari comparti produttivi.

Uno dei dati più significativi riguarda l’occupazione. Nei primi sei mesi del 2026 il numero degli occupati in Sicilia è risultato superiore del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Un incremento nettamente più consistente rispetto a quello registrato nel Mezzogiorno, pari all’8,3%, e alla media nazionale, che si è attestata al 5,6%. Un segnale che conferma il rafforzamento del mercato del lavoro regionale nell’ultimo quadriennio. A completare il quadro contribuisce anche la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali: nel primo semestre le ore autorizzate di cassa integrazione e dei fondi di solidarietà sono diminuite del 5,8%.

Tra i settori che mostrano le performance migliori c’è il turismo. I pernottamenti nelle strutture ricettive sono cresciuti del 6% nei primi sei mesi dell’anno, mentre il traffico aeroportuale ha registrato un incremento ancora più marcato. Nei primi otto mesi del 2026 i passeggeri transitati negli aeroporti siciliani sono aumentati del 7,4%. Particolarmente significativa la componente internazionale, salita del 14,9%, a conferma della crescente capacità dell’Isola di attrarre visitatori dall’estero.

Prosegue anche la dinamica positiva delle costruzioni, sostenute in particolare dagli investimenti e dall’avanzamento delle opere pubbliche. Le ore lavorate nel comparto sono aumentate del 4,2% nel primo semestre, mentre nei primi otto mesi dell’anno gli importi delle gare bandite hanno fatto registrare una crescita vicina al 50%. Un andamento che segnala un’intensificazione dell’attività legata alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici, con ricadute sull’intera filiera.

Indicazioni favorevoli arrivano anche dal commercio con l’estero. Le esportazioni siciliane sono cresciute del 7,4% in valore, superando l’incremento medio nazionale del 4,5%. Positivo anche l’andamento in termini reali, con un aumento del 4%. A trainare soprattutto le vendite oltreconfine è stato il comparto petrolifero, che continua a rappresentare una componente rilevante dell’export regionale.

Il quadro delineato dall’indagine della Banca d’Italia trova conferma anche nelle valutazioni delle imprese. Poco più dell’80% delle aziende intervistate prevede infatti di chiudere il 2026 con un risultato economico positivo. La liquidità disponibile ha inoltre raggiunto un nuovo massimo, un elemento che testimonia una condizione finanziaria complessivamente solida per una parte consistente del tessuto produttivo regionale.

“L’economia della Sicilia è cresciuta, ha continuato a crescere, potremmo dire, a ritmi che sono analoghi a quelli dello scorso anno – ha sottolineato Milena Caldarella, direttore della sede di Palermo della Banca d’Italia -. Si tratta di una crescita che, secondo l’indicatore elaborato dalla Banca d’Italia, è pari allo 0,6%, che è un indicatore valutato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ci sono segnali positivi nei vari settori dell’economia: abbiamo un’industria che cresce a misura più modesta, mentre è più sostenuta la crescita nei settori dei servizi e delle costruzioni. Poi abbiamo delle informazioni importanti che ci arrivano dalle imprese. In base al nostro sondaggio congiunturale sulle imprese dei servizi industriali e delle imprese industriali e dei servizi, noi abbiamo dei dati positivi, nel senso che le imprese che aumentano il loro fatturato prevalgono rispetto a quelle che invece ne hanno registrato un calo. Questo saldo è più ampio per le imprese di maggiore dimensione e per quanto riguarda il settore del terziario. Anche le prospettive sono positive, nel senso che, sempre le nostre imprese intervistate, circa l’80% ci dicono che si attendono di chiudere l’esercizio con un utile, anche se, naturalmente, quelli che sono i rincari previsti per quanto riguarda i costi energetici incidono su quelli che sono i margini di profitto”.

Sulle linee di credito: “Il credito continua a crescere, e cresce sia per le imprese che per le famiglie. Per quanto riguarda il settore produttivo, la crescita riguarda in particolare le imprese di maggiore dimensione. Per quanto riguarda le famiglie, riguarda sia i mutui e che il credito al consumo”.

– Foto xd6/Italpress –

(ITALPRESS)