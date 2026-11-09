Baldini “Felice che Under 21 abbia ridotto distanza con Nazionale maggiore”

ROMA (ITALPRESS) - "Tra Under 21 e nazionale maggiore c'era un gradino abbastanza alto: sono felicissimo che si sia ridotto. Abbiamo una squadra A e una squadra B, entrambe competitive. Oggi Mancini p...

ROMA (ITALPRESS) - "Tra Under 21 e nazionale maggiore c'era un gradino abbastanza alto: sono felicissimo che si sia ridotto. Abbiamo una squadra A e una squadra B, entrambe competitive. Oggi Mancini può prendere da noi chiunque in qualsiasi momento e sapendo che è pronto per la nazionale maggiore". Così il commissario tecnico della nazionale Under 21, Silvio Baldini, in conferenza stampa all'apertura del raduno di Tirrenia.

"Abbiamo raggiunto un livello ottimo e dobbiamo mantenere nel tempo la capacità di fare queste prestazioni - aggiunge Baldini - Questi ragazzi hanno dimostrato di essere talmente bravi da passare con la nazionale maggiore. Bisogna mantenere questa continuità". Gli Azzurrini affronteranno in amichevole la Francia (13 novembre) e il Belgio (16), ma il tecnico toscano sottolinea che "in nazionale non esistono amichevoli".

"Quando si indossa questa maglia - prosegue l'ex mister di Parma, Palermo, Lecce ed Empoli - si porta l'orgoglio, la patria e la cultura. Andiamo a rappresentare l'Italia e dobbiamo dare sempre il massimo. Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene. Ho visto molta euforia e voglia di stare insieme, e questo spirito la dice lunga su quanto questo sia un gruppo fortissimo".

Sulle scelte di formazione per le due sfide di questa finestra, spiega: "I ragazzi li conosco tutti, farò giocare chi vedo stare meglio. Non possiamo fare delle prove, o ci sei o non ci sei, e quando vieni convocato per forza ci sei", conclude Baldini.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).