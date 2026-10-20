Avvio da sogno in B per il Gela Basket, Di Buono: “Stiamo superando qualsiasi previsione”

Approccio alla nuova categoria da urlo per il Gela Basket, a quota quattro vittorie in quattro gare in Serie B Interregionale.

Gela. Quattro vittorie, un percorso autorevole e un entusiasmo che va rinnovandosi domenica dopo domenica: a punteggio pieno, il Gela Basket guida il girone F di Serie B Interregionale in solitaria. Il Termoli si aggiunge al Rende, al Marigliano e al Benevento nella lista delle formazioni piegate dalla squadra di Totò Bernardo, sin qui rivelazione assoluta del torneo dopo un avvio stagionale da urlo. Con un sudato 86-80, il club della cicogna biancazzurra ha espugnato anche la tana dei molisani dopo aver sbancato quella del Marigliano due weekend prima. Ospite a Bar Sport, il direttore generale Di Buono ci ha raccontato le emozioni di una prima fase di campionato da incorniciare per un Gela Basket che tutto sembra meno che una matricola della competizione.

“Da matricola volevamo partire a duecento all’ora per accumulare quanti più punti possibile. Per quello che è il nostro credo volevamo che i ragazzi fossero al top della forma e per questo abbiamo iniziato con largo anticipo la fase di preparazione - dichiara il dg biancazzurro -. Si sta andando oltre qualsiasi previsione, i ragazzi si stanno divertendo e speriamo di mantenere questo clima il più a lungo possibile”.

Domenica arriverà la Virtus Sarno, vice capolista del raggruppamento con Catanzaro e Barcellona e attardata di due lunghezze rispetto al Gela Basket. Una sfida d’alta quota che promette spettacolo e che, inevitabilmente, attirerà nuovamente il pubblico gelese nell’impianto locale per supportare Provenzani e compagni, chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo sul parquet del PalaLivatino per regalare un altro sorriso ai propri tifosi.

“Viaggiamo sulle ali dell’entusiasmo, abbiamo lavorato tanto durante la preparazione e ci siamo resi conto dell’ottimo livello della squadra già dai primi test - afferma l’ala biancazzurra Roberto Cernic -. Ci divertiamo, il gruppo si è amalgamato sin da subito. Domenica avremo una partita delicata contro una squadra che lotta per il vertice della classifica e ci aspettiamo che il pubblico risponda presente come le altre volte”.