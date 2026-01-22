"Avanti su messa in sicurezza torrenti", Fava in Regione: "Consortile riprende"

Incontri in Regione. Fava ha avuto riunioni anche sul tema dei finanziamenti per estendere il progetto della rete fognaria alle aree limitrofe a Manfria

Gela. Il monitoraggio viene condotto in maniera costante e anche oggi il vicesindaco Giuseppe Fava ha avuto incontri negli uffici regionali, a Palermo, anzitutto sul tema della messa in sicurezza di aree come quelle dei torrenti Maroglio, Dirillo e Rabbito, che toccano il territorio locale e non solo. "Ci sono finanziamenti per gli interventi che superano gli otto milioni di euro - sottolinea Fava - i progetti vanno avanti e a breve, soprattutto per quelli più consistenti, per Maroglio e Dirillo, si definirà l'iter per le autorizzazioni ambientali e per la successiva gara d'appalto". In giornata, Fava, insieme all'ex parlamentare Ars Lillo Speziale, che mantiene diversi contatti istituzionali in Regione, ha voluto inoltre vagliare gli aspetti più importanti per la ripresa dei cantieri del raddoppio del sistema di depurazione consortile. "Come avevo richiesto, non ci saranno mutamenti per la direzione lavori - sottolinea Fava - i cantieri riprenderanno nei prossimi giorni. Cercheremo di evitare potenziali spostamenti dei tecnici regionali in altri settori, dato che creerebbero difficoltà organizzative. Riteniamo che la squadra attuale vada confermata". Come aveva già fatto di recente, Fava ha avuto riunioni sul tema dei finanziamenti per estendere il progetto della rete fognaria alle aree limitrofe a Manfria, dove i cantieri dovrebbero iniziare a stretto giro. "C'è un bando e la nostra progettazione è candidata e in posizione utile - sottolinea Fava - in questo modo potremmo avere fondi utili all'allargamento della rete fognaria alle zone limitrofe a Manfria". L'amministrazione guarda con interesse, ancora, a bandi, già previsti, in tema di compensazioni minerarie, proprio per arrivare a fondi utili a nuovi interventi di efficientamento energetico e ambientale.