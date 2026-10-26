Autonomia, Fedriga “Strada ancora lunga ma da Governo primo passo importantissimo”

FIRENZE (ITALPRESS) - L'approvazione della legge sull'autonomia delle Regioni "è un obiettivo della maggioranza del governo che personalmente condivido. Penso oltretutto che questo governo abbia fatto...

FIRENZE (ITALPRESS) - L'approvazione della legge sull'autonomia delle Regioni "è un obiettivo della maggioranza del governo che personalmente condivido. Penso oltretutto che questo governo abbia fatto un primo passo importantissimo, ma pur sempre un primo passo. La strada dell'autonomia è ancora lunga per le regioni a statuto ordinario ma penso che abbiamo aspettato tanti anni per iniziare il percorso, oggi è iniziato, quindi non possiamo che vederlo positivamente". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, a margine del Festival delle Regioni in svolgimento a Firenze.

"Penso che l'autonomia differenziata sia un percorso che possa valorizzare anche le Regioni del Mezzogiorno, che hanno potenzialità enorme. Penso che possano dimostrare un'ottima capacità amministrativa" ha continuato Fedriga. "Dobbiamo solo essere in grado forse di non ancorarci al passato con le sicurezze del passato, ma guardare al futuro, e penso che un'organizzazione, che ribadisco non su tutte, ma su competenze specifiche, possa aiutare moltissimo anche le Regioni del Mezzogiorno che stanno dimostrando in questi anni di avere una grande capacità di crescita" ha concluso Fedriga.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).