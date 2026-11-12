Assist Group lancia “Assistiamo”, sanità e scuola al centro impegno per le persone

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Si chiama "Assistiamo" ed è il progetto con cui Assist Group, holding italiana attiva dal 1987 con sede a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, rende oggi struttu...

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Si chiama "Assistiamo" ed è il progetto con cui Assist Group, holding italiana attiva dal 1987 con sede a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, rende oggi strutturato e riconoscibile un impegno che, nei fatti, porta avanti già da due anni.

Il progetto si concentra su due ambiti fondamentali: la sanità e la scuola, servizi pubblici essenziali ai quali tutti devono poter avere accesso. Alla base di Assistiamo c'è una convinzione semplice: un'impresa che cresce in un territorio, grazie alle persone e alle opportunità che questo offre, deve essere capace anche di restituire parte di ciò che ha ricevuto, intervenendo dove emergono bisogni reali. In questa prospettiva, il ruolo del privato è quello di affiancare il pubblico e contribuire a rafforzare servizi essenziali per le persone, attraverso azioni concrete.

E' quanto Assist Group e le società del Gruppo hanno già fatto negli ultimi due anni, in particolare a sostegno della sanità pubblica. L'intervento più recente risale al settembre 2026, quando HIVE, società di Assist Group che sviluppa e gestisce ecosistemi digitali integrati, ha donato alla Struttura Semplice Dipartimentale di Immunologia Oculare dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, diretta dal professor Luca Cimino, un nuovo OCT per lo studio del segmento anteriore dell'occhio. Una tecnologia diagnostica avanzata, tra le poche nel suo genere a livello nazionale.

«Questo nuovo OCT ci permetterà di vedere con maggiore precisione ciò che accade nell'occhio e di seguire meglio nel tempo le malattie infiammatorie», ha spiegato il professor Luca Cimino, sottolineando anche le possibili applicazioni future dell'intelligenza artificiale nell'analisi delle immagini e nel supporto alla diagnosi e al follow-up dei pazienti.

La donazione si inserisce in un rapporto già consolidato con l'AUSL IRCCS di Reggio Emilia. In occasione della consegna, il Direttore Generale Davide Fornaciari ha evidenziato non solo il contributo della nuova tecnologia alla scelta delle cure più appropriate, ma anche il valore del sostegno che può arrivare dal territorio: «La generosità e l'attenzione del nostro tessuto imprenditoriale e sociale ci incoraggiano a proseguire il percorso intrapreso per una Sanità pubblica di alto livello».

La donazione di HIVE si aggiunge a quella effettuata nel 2025 direttamente da Assist Group, sempre a favore dell'Immunologia Oculare del Santa Maria Nuova: un sistema Spectralis OCT2 Compact con modulo di angiotomografia, destinato allo studio della retina e del nervo ottico e complementare all'apparecchiatura donata nel 2026.

L'impegno ha coinvolto anche altre società del Gruppo e altre realtà sanitarie. Nel 2025 Formula12, azienda specializzata nella nutrizione, insieme all'Associazione Bambino Cardiopatico - ABC, ha sostenuto la Cardiologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con la donazione di un elettrocardiografo di ultima generazione. Lo strumento è destinato alla diagnosi e al monitoraggio dei bambini con patologie cardiache e rappresenta un ulteriore esempio di come le società del Gruppo abbiano scelto di intervenire su esigenze concrete delle strutture sanitarie.

La scuola rappresenta l'altro ambito di intervento di Assistiamo. Sanità e istruzione condividono infatti un principio che è alla base del progetto: sono servizi pubblici fondamentali, che devono poter essere accessibili a tutti. E' proprio su questi terreni che Assist Group intende concentrare il proprio contributo, sostenendo il pubblico laddove il supporto di un'impresa può aiutare a rispondere a esigenze specifiche e migliorare i servizi rivolti alle persone.

Il 2027 segnerà una nuova fase del progetto. Nell'anno in cui Assist Group celebrerà 40 anni di attività, Assistiamo assumerà un ruolo ancora più centrale.

A partire dal primo trimestre del 2027, e poi negli anni successivi, il Gruppo renderà pubblico l'impegno che caratterizzerà Assistiamo per quell'anno, individuando di volta in volta un bisogno, un progetto o un'iniziativa su cui concentrare il proprio intervento.

«Assist è nata in provincia di Reggio Emilia quasi quarant'anni fa e questo territorio ci ha dato moltissimo: persone, competenze, relazioni, opportunità - dichiara Gianni Prandi, fondatore di Assist Group -. Crediamo che un'impresa debba essere capace anche di restituire una parte di ciò che ha ricevuto. E' questa l'idea di imprenditorialità in cui crediamo: mettere le persone al centro e trasformare il legame con il territorio in scelte e azioni. Sanità e scuola sono due pilastri fondamentali e devono poter essere accessibili a tutti. Il privato può fare la propria parte, lavorando al fianco delle istituzioni e ascoltando i bisogni che emergono. Con Assistiamo vogliamo dare continuità e riconoscibilità a questo impegno e farlo crescere negli anni insieme al territorio».

- news in collaborazione con Assist Group -

- foto ufficio stampa Assist Group -

(ITALPRESS).