Armi e droga, operazione antimafia nel Barese
BARI (ITALPRESS) - Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari. Eseguita un'ord...
BARI (ITALPRESS) - Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari. Eseguita un'ordinanza cautelare nei confronti di oltre quindici persone accusate, a vario titolo, di associazione ai fini della vendita di sostanze stupefacenti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione illegale di armi da guerra e autoriciclaggio.
Il blitz dei carabinieri sta interessando la provincia di Bari, in particolare i centri di Modugno, Bitonto e Altamura. Individuata dai Carabinieri un'associazione dedita alla vendita di sostanze stupefacenti collegata con un noto clan mafioso barese.
- foto ufficio stampa Carabinieri -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Verificato il: 16 novembre 2026