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Armi e droga, operazione antimafia nel Barese

BARI (ITALPRESS) - Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari. Eseguita un'ord...

A cura di Redazione Redazione
16 novembre 2026 10:30
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Armi e droga, operazione antimafia nel Barese -
Italia
Italpress
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BARI (ITALPRESS) - Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari. Eseguita un'ordinanza cautelare nei confronti di oltre quindici persone accusate, a vario titolo, di associazione ai fini della vendita di sostanze stupefacenti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione illegale di armi da guerra e autoriciclaggio.

Il blitz dei carabinieri sta interessando la provincia di Bari, in particolare i centri di Modugno, Bitonto e Altamura. Individuata dai Carabinieri un'associazione dedita alla vendita di sostanze stupefacenti collegata con un noto clan mafioso barese.

- foto ufficio stampa Carabinieri -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 16 novembre 2026

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