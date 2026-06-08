Aperto monotematico sul porto insabbiato, assenti Salvini e Tardino

Si è aperto con assenze pesanti

Gela. Il consiglio monotematico sull'infinita vicenda del porto rifugio si è aperto con assenze pesanti. La mancata partecipazione del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini era già nelle cose ma alla convocazione del presidente del civico consesso Paola Giudice non ha risposto neanche l'Autorità portuale della Sicilia occidentale, che ha la piena gestione delle strutture locali. Il presidente Annalisa Tardino non ha dato riscontro alcuno. Neanche la presidenza della Regione sta partecipando. In aula, oltre ai consiglieri, i senatori Pietro Lorefice e Ketty Damante, i deputati regionali Nuccio Di Paola e Salvatore Scuvera e gli esponenti del comitato pro porto. Presente la capitaneria di porto. I lavori sono stati avviati dal presidente della commissione consiliare mare Alberto Zappietro, che ha richiesto il monotematico.