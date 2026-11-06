Quotidiano di Gela

Antonelli svetta nelle seconde libere in Brasile, Ferrari lontane

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) - Andrea Kimi Antonelli, fresco di vittoria del titolo Mondiale, fa segnare il miglior tempo in 1'10"763 nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bras...

A cura di Redazione Redazione
06 novembre 2026 21:30
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Antonelli svetta nelle seconde libere in Brasile, Ferrari lontane -
Italia
Italpress
Condividi

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) - Andrea Kimi Antonelli, fresco di vittoria del titolo Mondiale, fa segnare il miglior tempo in 1'10"763 nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2026 di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes, nella terra del suo idolo Ayrton Senna, precede la McLaren del britannico Lando Norris di +0"253 e la Red Bull dell'olandese Max Verstappen di +0"259. Quarto crono per l'altra Mercedes di George Russell (+0"273), che si piazza davanti alla McLaren di Oscar Piastri, il quale chiude a +0"321 dal compagno di squadra. Deludono le due Ferrari di Lewis Hamilton (+0"450) e Charles Leclerc (+0"720), che sono rispettivamente sesto e settimo. Il padrone di casa Gabriel Bortoleto, a bordo della sua Audi, conferma le buone indicazioni delle FP1 firmando l'ottavo tempo davanti ad Isack Hadjar (Red Bull) ed Oliver Bearman (Haas). Domani, sabato, si scenderà in pista alle 15:30 per le FP3, mentre alle 19 prenderanno il via le qualifiche.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 06 novembre 2026

Continua a leggere su Quotidiano di Gela

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela