AMG Energia, nominato il nuovo Cda: Francesco Scoma confermato presidente

PALERMO (ITALPRESS) – Amg Energia ha un nuovo Consiglio di amministrazione. Il nuovo organo amministrativo è formato dal presidente Francesco Scoma, dall’avvocato Anna Cusimano con la funzione di vicepresidente, dall’ingegnere Vincenzo Farruggia con la fu

PALERMO (ITALPRESS) – Amg Energia ha un nuovo Consiglio di amministrazione. Il nuovo organo amministrativo è formato dal presidente Francesco Scoma, dall’avvocato Anna Cusimano con la funzione di vicepresidente, dall’ingegnere Vincenzo Farruggia con la funzione di consigliere, ed è stato nominato per tre esercizi.

La nomina del Cda è stata formalizzata nella seduta dell’assemblea dei soci (socio unico Comune di Palermo) che si è svolta oggi. In rappresentanza del sindaco Roberto Lagalla ha partecipato alla seduta il vicesindaco e assessore comunale al Bilancio, Brigida Alaimo.

Il presidente Scoma ha ringraziato il sindaco per la fiducia accordata e la possibilità di proseguire il percorso avviato in Amg Energia.

“La società partecipata è una realtà industriale – sottolinea – che non può rallentare né interrompere le proprie attività anche in riferimento alla procedura di partenariato pubblico-privato che è in corso: in questi anni abbiamo lavorato per dare alla città il rinnovo delle infrastrutture di illuminazione attraverso un partenariato e ritengo importante poter portare a compimento la procedura avviata. Lavoreremo con impegno, trasparenza e spirito di servizio per valorizzare la società e dare attenzione alla città. Ringrazio anche il presidente della Regione Renato Schifani e il commissario regionale del mio partito, Nino Minardo, per la conferma di fiducia”.

-Foto ufficio stampa Amg Energia-

(ITALPRESS).