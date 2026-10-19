Amedeo Vincenzi regala una settimana da capolista al Niscemi: gialloverdi in vetta solitaria
Altre due giornate prima dello scontro diretto tra Messina e Niscemi, in programma per l’8 novembre fra le mura gialloverdi.
Niscemi. Niscemi pregusta un’intera settimana in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza. La sesta giornata del torneo ha visto trionfare i gialloverdi di misura sull’Athletic Gioiosa: gol decisivo a opera di Amedeo Vincenzi, vecchia conoscenza del Gela a segno di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.
Il Messina, al contempo, ha pareggiato fra le proprie mura contro la Leonzio per 2-2, cedendo la vetta del raggruppamento alla formazione di Nicolò Terranova. Altre due giornate prima dello scontro diretto tra i peloritani e il Niscemi, in programma per l’8 novembre fra le mura gialloverdi.