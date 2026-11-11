Allarmi bomba nelle scuole, Meloni convoca riunione a Palazzo Chigi
ROMA (ITALPRESS) - A seguito delle segnalazioni di ordigni nelle scuole registrate questa mattina in diverse città italiane, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, - secondo quanto si apprende,...
ROMA (ITALPRESS) - A seguito delle segnalazioni di ordigni nelle scuole registrate questa mattina in diverse città italiane, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, - secondo quanto si apprende, ha convocato alle ore 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.
Alla riunione parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell'intelligence e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
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Verificato il: 11 novembre 2026