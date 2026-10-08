Allacci idrici abusivi nelle palazzine Iacp, sei assolti

Le contestazioni a loro carico sono cadute al termine del giudizio

Gela. Quattro anni fa, erano residenti, in gran parte, negli alloggi popolari Iacp di via Osorno. In sei sono stati accusati di aver sfruttato allacci abusivi alla rete idrica, poi segnalati dai tecnici di Caltaqua. Le contestazioni a loro carico, però, sono cadute al termine del giudizio. Sono stati assolti “per non aver commesso il fatto”. La procura, con il pm Sonia Tramontana, ha individuato una loro responsabilità, concludendo con la richiesta di condanna a due anni e sei mesi ciascuno. Le difese, invece, hanno escluso che i sei residenti di via Osorno siano riconducibili agli allacci non in regola, peraltro in immobili, quelli dello Iacp, dove vivono centinaia di nuclei familiari, spesso in condizioni di necessità. Secondo i legali, nel corso del dibattimento, non sarebbero emersi elementi utili per ritenere che i sei imputati sapessero degli allacci irregolari alla rete idrica. Le motivazioni verranno successivamente depositate dal giudice Antonio Fiorenza. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Rosario Prudenti, Filippo Spina, Salvo Macrì, Giuseppe Cascino, Giusy Cauchi, Davide Limoncello e Lara Amata.