Al Teatro Massimo di Palermo i giovani pianisti Gargano e De Giorgi in concerto

PALERMO (ITALPRESS) – Spazio al talento e alla crescita delle formazioni musicali giovanili della Fondazione Teatro Massimo dirette dal Maestro Michele De Luca, con il nuovo appuntamento di Piano Young, in programma sabato 24 ottobre, alle ore 18, nella S

PALERMO (ITALPRESS) – Spazio al talento e alla crescita delle formazioni musicali giovanili della Fondazione Teatro Massimo dirette dal Maestro Michele De Luca, con il nuovo appuntamento di Piano Young, in programma sabato 24 ottobre, alle ore 18, nella Sala ONU, a Palermo. Protagonisti del concerto saranno i pianisti Serena De Giorgi ed Enrico Gargano.

Il programma vedrà nella prima parte Enrico Gargano impegnato nella Ciaccona in Re minore di Johann Sebastian Bach, nell’imponente trascrizione pianistica di Ferruccio Busoni. A seguire, Serena De Giorgi proporrà un itinerario solistico con l’Impromptu in Sol bemolle maggiore op. 90 n. 3 di Franz Schubert, Doctor Gradus ad Parnassum dalla suite Children’s Corner di Claude Debussy e in chiusura una pagina originale dal titolo Ineffabile, composta dalla stessa De Giorgi.

Nella parte conclusiva del concerto, i due giovani musicisti condivideranno la tastiera per eseguire a quattro mani due pagine della letteratura francese tra Otto e Novecento: la Petite Suite di Claude Debussy e la Berceuse dalla Dolly Suite op. 56 di Gabriel Fauré.

Il concerto si inserisce nell’ambito delle attività sostenute da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), volte ad accompagnare la crescita artistica ed esecutiva delle Formazioni giovanili del Teatro Massimo, offrendo loro occasioni di perfezionamento sul palco e un contatto diretto con il pubblico. Biglietti: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto).

-Foto Ufficio Stampa Fondazione Teatro Massimo-

(ITALPRESS).