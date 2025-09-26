Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 27 settembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 27 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani sarà una giornata di tempo variabile a Gela, con condizioni meteorologiche che cambieranno nel corso delle ore. Mentre alcuni momenti saranno caratterizzati da cieli coperti e precipitazioni, altri offriranno un gradito sollievo con cieli sereni. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa ci aspetta.

Previsioni Dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizierà con un cielo coperto, con una temperatura di 23,79°C. L'umidità sarà al 67%, e il vento soffierà da est a 1,41 m/s. Nonostante le nuvole, le probabilità di pioggia saranno basse, solo il 4%.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, Gela sperimenterà una pioggia moderata con accumuli di circa 3,32 mm. La temperatura scenderà leggermente a 22,62°C, con un'umidità del 78%. Il vento da sud soffierà a 3,5 m/s, con raffiche fino a 4,64 m/s, e la visibilità sarà ridotta a 5683 metri.

Mattina: La mattina proseguirà con piogge moderate e un accumulo di 4,31 mm. La temperatura si manterrà stabile a 22,55°C, e l'umidità rimarrà al 78%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest-sudovest a 2,06 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le piogge diventeranno leggere con un accumulo di 2,41 mm. La temperatura salirà a 23,37°C, con un'umidità del 69%. Il vento sarà leggero, provenendo da ovest a 0,94 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la leggera pioggia continuerà, con un accumulo di 1,57 mm. La temperatura sarà di 23,29°C, e l'umidità salirà al 74%. Il vento soffierà da sud-ovest a 3,9 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera persisterà con un accumulo di 1,49 mm. La temperatura si manterrà sui 23,51°C, con un'umidità del 71%. Il vento sarà debole, provenendo da sud-ovest a 2,08 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, Gela riceverà un'altra dose di pioggia leggera, accumulando 2,17 mm. La temperatura sarà di 23,68°C, con un'umidità del 69%. Il vento soffierà da nord-ovest a 2,5 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà sereno, e la temperatura scenderà leggermente a 23,21°C. L'umidità sarà al 70%, e il vento soffierà da est a 2,24 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un tempo variabile, con piogge moderate e leggere che si alterneranno a momenti di cieli coperti. Temperature comprese tra 22,55°C e 23,79°C e venti prevalentemente leggeri contribuiranno a questa giornata di transizione meteorologica. Alla sera, tuttavia, ci sarà un gradito miglioramento con un cielo sereno che chiuderà la giornata. È consigliabile portare un ombrello per affrontare le piogge previste durante il giorno.