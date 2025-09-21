Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 22 settembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 22 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara a vivere una giornata meteorologica che promette condizioni ideali per chi ama il sole e il cielo limpido. Con l'arrivo dell'autunno, molti si chiedono se il bel tempo continuerà a farla da padrone anche nei prossimi giorni. Scopriamo insieme cosa ci riservano le previsioni per domani, 22 settembre 2025.

Dettagli delle Previsioni per la Giornata

Notte: La notte a Gela inizia con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesta intorno ai 20.7°C, con un'umidità del 67%. Il vento soffia leggermente da est con una velocità di 1.72 m/s e occasionali raffiche fino a 1.32 m/s. La visibilità è eccellente, fino a 10 km.

Prima mattina: Le prime ore del mattino vedranno un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 22.3°C. L'umidità sale al 70%, ma il cielo rimane sgombro di nuvole. Il vento cambia leggermente direzione, ora proveniente da nord-est, mantenendo una velocità costante di 1.76 m/s.

Mattina: Al sorgere del sole, il clima a Gela continua a essere ideale per attività all'aperto. La temperatura si mantiene stabile a 22.4°C, con un'umidità del 68%. Il vento si calma, riducendosi a 1.1 m/s, contribuendo a una sensazione di quiete mattutina.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, la temperatura sale a 24°C e l'umidità cala al 64%. Il vento cambia direzione, soffiando ora da sud-ovest con una velocità di 1.89 m/s. Il cielo rimane sereno, garantendo una luminosità ottimale.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole splenderà alto con una temperatura che raggiunge i 25.2°C. L'umidità scende ulteriormente al 62%, mentre il vento rinforza, soffiando da sud con una velocità di 4.5 m/s e raffiche fino a 3.64 m/s. Un momento perfetto per una pausa pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si mantiene stabile a 25°C, con un leggero calo di umidità al 59%. Il vento continua a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità di 4.11 m/s. Il cielo inizia a mostrare qualche nuvola sparsa, ma senza compromettere la luminosità.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scende leggermente a 24.5°C. L'umidità si attesta al 60%, mentre il vento diminuisce a 1.82 m/s, proveniente da sud. Il cielo rimane principalmente sereno, con una visibilità sempre ottimale.

Sera: La sera porta con sé un lieve incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che coprono il 51% del cielo. La temperatura si stabilizza a 24°C, con un'umidità del 62%. Il vento, proveniente da sud, soffia a 1.67 m/s, rendendo l'atmosfera piacevolmente fresca.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata del 22 settembre 2025 a Gela si preannuncia splendida, all'insegna del cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature varieranno tra i 20.7°C della notte e i 25.2°C di mezzogiorno, con un'umidità media attorno al 65%. Il vento, prevalentemente da sud, avrà velocità variabili tra 1.1 m/s e 4.5 m/s. La visibilità sarà ottima per tutto il giorno. Un'ottima occasione per godersi le meraviglie di Gela sotto un cielo limpido e accogliente.