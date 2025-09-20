Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 21 settembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 21 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Gela promette di essere un esempio perfetto di clima settembrino, con un cielo limpido e temperature piacevoli che accompagneranno i cittadini lungo tutto l'arco delle ventiquattro ore. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per il 21 settembre 2025.

Dettagli delle previsioni orarie

Notte: La notte inizierà con un cielo sereno e una temperatura di 22.67°C. L'umidità si attesterà al 65%, mentre il vento soffierà leggermente da sud con una velocità di 1.2 m/s, portando con sé una piacevole freschezza.

Prima mattina: Le prime ore del mattino manterranno il cielo libero da nuvole, con una temperatura che salirà leggermente a 22.97°C e un'umidità del 68%. Il vento sarà quasi impercettibile, provenendo da est a 0.76 m/s.

Mattina: Con l'alba, la città di Gela continuerà a godere di un clima sereno e mite con 22.73°C. L'umidità raggiungerà il 70%, mentre il vento da nord-est si farà sentire un po' di più, con una velocità di 1.56 m/s.

Mezza mattinata: Le condizioni resteranno ideali per attività all'aperto, con il sole splendente e temperature in aumento fino a 24.47°C. L'umidità scenderà al 62% e il vento, proveniente da sud-ovest, aumenterà la sua velocità a 2.21 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro segnerà 25.38°C, rendendo l'aria piacevolmente calda. L'umidità sarà al 59%, e il vento da sud-ovest soffierà più deciso a 5.05 m/s, ideale per rinfrescare l'atmosfera.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il tempo continuerà a essere sereno con una temperatura di 25.26°C e un'umidità che risalirà leggermente al 62%. Il vento da sud-ovest si manterrà costante con una velocità di 3.92 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il sole inizierà a calare ma il cielo resterà limpido e sereno. La temperatura scenderà a 24.47°C e l'umidità salirà al 70%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest con una velocità di 1.48 m/s.

Sera: La serata si aprirà con un cielo ancora sereno, una temperatura di 24.04°C e un'umidità del 72%. Il vento sarà leggero, proveniente da nord-ovest a 0.72 m/s, accompagnando la città verso una notte tranquilla.

Riepilogo previsioni del giorno

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature che si manterranno tra i 22°C e i 25°C. L'umidità varierà tra il 59% e il 72%, mentre il vento, prevalentemente da sud-ovest, offrirà un piacevole refrigerio senza eccedere mai in intensità. Nel complesso, il 21 settembre 2025 sarà una giornata perfetta per godere delle attività all'aria aperta, senza alcun rischio di precipitazioni. Un'opportunità ideale per approfittare di questo clima settembrino così favorevole.