Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 18 dicembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 18 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela di domani, 18 dicembre 2025, sembrano promettere una giornata caratterizzata da una varietà di condizioni atmosferiche. Mentre la notte potrebbe iniziare con un cielo nuvoloso, il giorno potrebbe riservare delle sorprese. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa aspettarvi ora per ora.

Previsioni ora per ora

Notte: Durante la notte, Gela si troverà sotto un cielo con nubi sparse. La temperatura si aggirerà intorno ai 15.28°C, con un'umidità dell'81%. Il vento soffierà da est con una velocità di 4.74 m/s, mentre le raffiche potrebbero raggiungere 5.8 m/s.

Prima mattina: In prima mattina, il cielo diventerà più coperto, con un'umidità leggermente aumentata all'82%. La temperatura scenderà di poco a 15.18°C. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità simile alla notte.

Mattina: Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, e la temperatura scenderà leggermente a 15.02°C. Il vento si modererà leggermente, provenendo da est-nord-est a 4.14 m/s.

Mezza mattinata: A mezza mattinata, le nuvole inizieranno gradualmente a diradarsi, lasciando spazio a un cielo con nubi sparse. La temperatura salirà a 17.1°C, mentre il vento cambierà direzione provenendo da est, con una velocità di 3.14 m/s.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, il cielo si aprirà ulteriormente, regalando una vista di nubi sparse. La temperatura massima della giornata raggiungerà i 18.49°C. Il vento, proveniente da sud-est, aumenterà di intensità a 4.76 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una lieve diminuzione della temperatura a 17.6°C e un'umidità del 78%. Il vento soffierà da sud-est a 6.98 m/s, con raffiche che potrebbero toccare 7.96 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le nubi sparse faranno nuovamente la loro comparsa. La temperatura sarà di 16.32°C, mentre il vento, proveniente da sud-est, soffierà a 4.9 m/s.

Sera: La serata vedrà un cielo con nubi sparse, e la temperatura scenderà a 14.92°C. Il vento si orienterà da nord-est a 4.39 m/s, completando così la giornata.

Conclusioni sulle condizioni meteo

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza di cieli nuvolosi e schiarite. Le temperature saranno miti per il periodo, oscillando tra i 14.92°C e i 18.49°C. Il vento, variabile durante il giorno, non presenterà particolari criticità. Nel complesso, si prevede una giornata piuttosto stabile, senza precipitazioni, ideale per attività all'aperto.