Agenzia Aviazione sospende tutti i voli negli Usa, aeroporti con aerei a terra
ROMA (ITALPRESS) - La FAA - Federal Aviation Administration, l'agenzia federale Usa per l'aviazione civile, ha disposto il blocco di tutti i voli in partenza dagli aeroporti degli Stati Uniti, per cir...
ROMA (ITALPRESS) - La FAA - Federal Aviation Administration, l'agenzia federale Usa per l'aviazione civile, ha disposto il blocco di tutti i voli in partenza dagli aeroporti degli Stati Uniti, per circostanze straordinarie e ragioni di sicurezza. Così tutti gli aeroporti sono attualmente fermi con gli aerei a terra.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/agenzia-aviazione-sospende-tutti-i-voli-negli-usa-aeroporti-con-aerei-a-terra/
Verificato il: 14 novembre 2026