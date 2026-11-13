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Agenzia Aviazione sospende tutti i voli negli Usa, aeroporti con aerei a terra

ROMA (ITALPRESS) - La FAA - Federal Aviation Administration, l'agenzia federale Usa per l'aviazione civile, ha disposto il blocco di tutti i voli in partenza dagli aeroporti degli Stati Uniti, per cir...

A cura di Redazione Redazione
14 novembre 2026 00:30
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Agenzia Aviazione sospende tutti i voli negli Usa, aeroporti con aerei a terra -
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ROMA (ITALPRESS) - La FAA - Federal Aviation Administration, l'agenzia federale Usa per l'aviazione civile, ha disposto il blocco di tutti i voli in partenza dagli aeroporti degli Stati Uniti, per circostanze straordinarie e ragioni di sicurezza. Così tutti gli aeroporti sono attualmente fermi con gli aerei a terra.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 14 novembre 2026

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