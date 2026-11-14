Aeronautica Militare, doppio intervento di soccorso in Sicilia per un elicottero dell’82° Centro SAR

TRAPANI (ITALPRESS) – Doppio intervento di ricerca e soccorso portato a termine nella giornata di oggi da un equipaggio dell’82° Centro Sar di Trapani, reparto dipendente dal 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. Sono stati tratti in salvo un escursionist

TRAPANI (ITALPRESS) – Doppio intervento di ricerca e soccorso portato a termine nella giornata di oggi da un equipaggio dell’82° Centro Sar di Trapani, reparto dipendente dal 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. Sono stati tratti in salvo un escursionista infortunato nel comune di Caccamo, in provincia di Palermo, e uno scalatore precipitato lungo una falesia a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani.

Entrambe le operazioni sono state coordinate dal Rescue Coordination Centre (Rcc) del Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) dell’Aeronautica Militare, che ha operato in sinergia con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) Sicilia.

La prima attivazione è scattata per il recupero di un escursionista rimasto seriamente infortunato a un arto inferiore in una zona impervia a circa 800 metri di quota, tra i territori di Caccamo e Ventimiglia di Sicilia (PA). L’elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi alle 13:49, facendo prima scalo all’aeroporto di Palermo Boccadifalco per imbarcare due tecnici del Soccorso Alpino.

Raggiunta l’area delle operazioni, l’equipaggio ha individuato il ferito e, a causa del terreno particolarmente accidentato, ha proceduto al recupero tramite l’impiego del verricello e di una barella, con l’ausilio dell’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare e del personale Cnsas calati sul posto. Una volta a bordo, l’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Civico di Palermo e affidato alle cure dei sanitari.

Successivamente, l’HH-139B è nuovamente decollato verso l’aeroporto di Boccadifalco per effettuare il rifornimento di carburante e sbarcare i tecnici del Soccorso Alpino. Proprio durante le operazioni a terra, all’equipaggio è stato assegnato dal Comando Operazioni Aerospaziali un secondo ordine di missione urgente per un arrampicatore che aveva riportato un grave trauma a seguito di una caduta da una parete di una delle falesie di San Vito Lo Capo, nel trapanese.

Ripartito immediatamente con a bordo il personale del Cnsas, il velivolo ha raggiunto la zona dell’incidente nel comune di San Vito Lo Capo. Dopo aver sbarcato i tecnici a supporto delle operazioni a terra, l’equipaggio ha effettuato il recupero dello scalatore ferito, trasferendolo rapidamente presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per il ricovero.

-Foto ufficio stampa Aeronautica Militare-

(ITALPRESS).