Accoltella un vicino al culmine di una lite, arrestato un 60enne nel Catanese per tentato omicidio

CATANIA (ITALPRESS) – Una lite tra vicini è degenerata in un’aggressione con un coltello, causando a un 46enne una ferita al volto, con una prognosi di 30 giorni. E’ accaduto a Palagonia, in provincia di Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un 60en

CATANIA (ITALPRESS) – Una lite tra vicini è degenerata in un’aggressione con un coltello, causando a un 46enne una ferita al volto, con una prognosi di 30 giorni. E’ accaduto a Palagonia, in provincia di Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un 60enne per tentato omicidio e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

L’intervento è scattato a seguito di una richiesta giunta al Numero Unico d’Emergenza 112, che segnalava una persona ferita dopo una lite con un vicino. I militari, intervenuti sul posto, hanno raccolto le prime informazioni e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo la ricostruzione, al culmine di una discussione, nata da precedenti dissidi, il 60enne avrebbe estratto un coltello e colpito il 46enne al volto, proseguendo l’azione anche dopo la caduta della vittima a terra. Avrebbe inoltre rivolto l’arma contro il figlio della persona offesa, prima di rientrare nella propria abitazione.

La visione delle immagini ha consentito ai Carabinieri di riscontrare la ricostruzione dell’accaduto e di acquisire ulteriori elementi a carico del 60enne, che è stato arrestato.

L’indagato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Caltagirone

-Foto screenshot video Carabinieri-

(ITALPRESS).