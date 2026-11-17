Accademia della Fibra Ottica nel Campus Elis, modello tra imprese e formazione

ROMA (ITALPRESS) - Formare le competenze che rendono possibile la trasformazione digitale del Paese significa investire sulle persone prima ancora che sulle infrastrutture. E' da questa convinzione ch...

ROMA (ITALPRESS) - Formare le competenze che rendono possibile la trasformazione digitale del Paese significa investire sulle persone prima ancora che sulle infrastrutture. E' da questa convinzione che nasce e continua a svilupparsi l'Accademia della Fibra Ottica, il progetto realizzato da ELIS, Open Fiber e Open Fiber Network Solutions (OFNS) presso il Campus ELIS di Casal Bruciato, a Roma. Avviata nel 2021, l'iniziativa rappresenta oggi uno dei principali programmi di formazione specialistica dedicati alle professioni delle telecomunicazioni e della realizzazione delle reti a banda ultralarga. In questi anni l'Accademia ha formato migliaia di persone, contribuendo alla crescita di una filiera di professionisti qualificati impegnati nella costruzione e manutenzione delle infrastrutture digitali che stanno accompagnando l'Italia verso una connettività sempre più veloce, affidabile e diffusa. L'Accademia nasce dall'incontro tra il know-how industriale di Open Fiber e Open Fiber Network Solutions e l'esperienza formativa di ELIS, con l'obiettivo di offrire percorsi altamente professionalizzanti capaci di rispondere alla crescente richiesta di competenze tecniche da parte del mercato del lavoro.

Attraverso lezioni teoriche, attività laboratoriali ed esercitazioni pratiche sul campo, i partecipanti acquisiscono competenze immediatamente spendibili in ambito operativo: dalla posa delle infrastrutture alla giunzione della fibra ottica, fino alle attività di collaudo, manutenzione e gestione delle reti di nuova generazione. Nel corso degli anni il progetto ha dimostrato come la formazione possa rappresentare un efficace strumento di inclusione e di sviluppo occupazionale. Molte delle allieve e degli allievi provenienti da percorsi scolastici e professionali differenti hanno trovato nel settore delle telecomunicazioni nuove opportunità di crescita e di inserimento lavorativo, contribuendo a soddisfare il fabbisogno di figure specializzate richieste da un settore in continua evoluzione.

Un segnale particolarmente significativo riguarda inoltre la crescente partecipazione delle donne. Il settore delle telecomunicazioni sta infatti registrando una presenza sempre più ampia e diversificata, con un numero crescente di professioniste che scelgono di intraprendere percorsi in questo ambito Un cambiamento che riflette l'evoluzione del settore delle telecomunicazioni e contribuisce a rafforzare l'inclusività e la valorizzazione delle competenze, in una filiera strategica per il futuro del Paese.

"Mi hanno contattato da Elis, illustrandomi la possibilità di partecipare all'Accademia - racconta Isabella De Sanctis, tecnico fibra ottica di Open Fiber -. Ho accettato perchè Open Fiber è un'azienda molto nota nel suo settore. Successivamente mi sono informata sulle varie sezioni del corso, su quello che sarei andata a studiare e su quello che avrei fatto, e mi sono buttata perchè poi ho visto effettivamente la possibilità che c'era di crescere nel settore".

"Sono arrivata all'Accademia per puro caso - racconta Enerida Plakalli, corsista dell'Accademia della Fibra Ottica -. Mi ha contattato un'agenzia per il lavoro che mi ha esposto questa opportunità e l'ho colta da subito perchè mi sembrava un'occasione molto interessante. Ho amici stretti che già lavorano in Open Fiber e si trovano molto bene, quindi mi hanno spinta in questo mondo che mi sembra molto positivo".

L'Accademia della Fibra Ottica rappresenta oggi un esempio concreto di collaborazione tra impresa, formazione e territorio, capace di generare valore condiviso: da una parte fornendo competenze specialistiche richieste dal mercato, dall'altra creando opportunità professionali qualificate per le nuove generazioni. Per Open Fiber e Open Fiber Network Solutions, investire nella formazione significa molto più che sviluppare competenze: significa far crescere le persone che daranno forma al futuro digitale del Paese. Perchè dietro ogni infrastruttura, ogni connessione e ogni innovazione ci sono conoscenze, talento e visione. E' da qui che nasce la connettività di domani: dalle competenze di oggi.

- Foto xv2/Italpress -

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