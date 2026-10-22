A Sant’Angelo di Brolo “Smart Food – Produrre con Intelligenza”

L'iniziativa, promossa nell'ambito del Programma Interreg Italia-Malta, rappresenta un momento cruciale per presentare gli obiettivi e le opportunità legate al progetto Smart Food.

MESSINA (ITALPRESS) – Un’occasione di confronto e crescita per il tessuto imprenditoriale del territorio, con lo sguardo rivolto al futuro dell’agroalimentare mediterraneo. Si terrà il prossimo 27 ottobre, a partire dalle ore 10.30 presso il Palacultura di Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina, l’evento di lancio dal titolo “Smart Food – Produrre con Intelligenza”.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del Programma Interreg Italia-Malta, rappresenta un momento cruciale per presentare gli obiettivi e le opportunità legate al progetto Smart Food. L’obiettivo è quello di supportare le aziende del settore nel percorso verso l’innovazione, la digitalizzazione dei processi e la creazione di una rete di filiera corta più efficiente e competitiva.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Sant’Angelo di Brolo, Francesco Paolo Cortolillo, e del Presidente di CNA Messina, Brenno Giuseppe. A seguire, Stefano Rizzo, Amministratore Delegato di CNA Enna Servizi, introdurrà il progetto e la piattaforma tecnologica dedicata. Il cuore dell’evento sarà rappresentato dagli interventi tecnici, che offriranno spunti concreti su agricoltura e innovazione: interverranno Tindaro Germanelli (Segretario Regionale CNA Agroalimentare Sicilia), Salvatore Messina (Agronomo ed esperto in agrosistemi mediterranei) e l’ingegnere Nicola Colosi (Collaboratore presso Alma Digit).

Nel pomeriggio, dopo un momento di networking informale, lo spazio sarà dedicato alle imprese con la conduzione dei consulenti di business e life coach Michele Calandra e Girolamo Polizzi. La giornata proseguirà con una Tavola Rotonda moderata dal giornalista Matteo Scirè, focalizzata sull’interazione tra aziende e potenziali partner, e si concluderà con un Workshop laboratoriale per raccogliere feedback ed esigenze utili allo sviluppo del progetto stesso. L’invito è rivolto a imprenditori agricoli, trasformatori, operatori del settore food e a tutti gli stakeholders interessati a comprendere come la tecnologia possa diventare un alleato strategico per la valorizzazione delle produzioni locali.

– Foto ufficio stampa Cna Sicilia –

(ITALPRESS).