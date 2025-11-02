A mezzanotte chiude il Mobility Expo by SM a Palermo, grande successo di pubblico per l’edizione 2025

PALERMO (ITALPRESS) & Ultime ore di esposizione in Piazza Castelnuovo a Palermo, per i 20 modelli di 11 brand, protagonisti dell& 2025 del Mobility Expo by SM. La mostra open-air, aperta giorno e notte, ha preso il via venerdì 31 ottob

PALERMO (ITALPRESS) – Ultime ore di esposizione in Piazza Castelnuovo a Palermo, per i 20 modelli di 11 brand, protagonisti dell’edizione 2025 del Mobility Expo by SM. La mostra open-air, aperta giorno e notte, ha preso il via venerdì 31 ottobre nell’area pedonale al centro della città a poco distanza dal Politeama e chiuderà i battenti dopo la mezzanotte (anche se le vetture resteranno esposte alla luce dei riflettori sino a domani mattino).

Tra le vetture più ammirate tre delle quattro finaliste del premio “Auto dell’anno 2026”: Fiat Grande Panda, Kia EV4, Citroën C5 Aircross. Anche i modelli delle altre marche italiane, europee, coreane e cinesi hanno suscitato grande interesse, con numerosi test drive e offerte commerciali esclusive per i visitatori che hanno affollato costantemente i dieci stand. Soddisfazione espressa dagli espositori per i numerosi contatti acquisiti e la possibilità di illustrare caratteristiche e qualità dei modelli elettrici ed elettrificati. Stamane la sfilata della storica Lancia Fulvia coupè, per celebrare i 60 anni della piccola sportiva torinese che fu protagonista non solo di un grande successo commerciale ma anche di importanti vittorie nei rally, unendo storia e innovazione con un focus sulla sostenibilità, tema centrale dell’evento.

– foto ufficio stampa Mobility Expo by SM –

(ITALPRESS).