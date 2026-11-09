A Messina una betoniera precipita nel torrente nel quartiere Annunziata, sfiorata una tragedia
MESSINA (ITALPRESS) – Tragedia sfiorata nel quartiere Annunziata di Messina, dove una betoniera è precipitata nel torrente dopo avere sfondato la ringhiera in ferro. L’incidente si è verificato durante i lavori di somma urgenza avviati dal Comune per la m
MESSINA (ITALPRESS) – Tragedia sfiorata nel quartiere Annunziata di Messina, dove una betoniera è precipitata nel torrente dopo avere sfondato la ringhiera in ferro. L’incidente si è verificato durante i lavori di somma urgenza avviati dal Comune per la messa in sicurezza dell’area.
Il mezzo, un’autobetonpompa impegnata nel getto del calcestruzzo sull’altra sponda del torrente, si trovava su un tratto di marciapiede che ha improvvisamente ceduto. Fortunatamente non si registrerebbero feriti.
Al momento del cedimento, infatti, non ci sarebbe stato nessuno a bordo del mezzo. L’episodio riaccende i riflettori sulle condizioni di precarietà e pericolosità della zona, dove il sottosuolo del marciapiede risulta sostanzialmente privo di sostegno.
-Foto xr6/Italpress-
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/messina-betoniera-precipita-torrente-quartiere-annunziata-sfiorata-tragedia/
Verificato il: 09 novembre 2026