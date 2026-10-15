A Catania il Festival della Cultura Finanziaria: Intelligenza artificiale, dalla sanità alla giustizia

CATANIA (ITALPRESS) – Dalla tutela dell’informazione alla prevenzione sanitaria, fino all’impatto sulla giustizia e sulla formazione finanziaria. L’intelligenza artificiale è stata al centro della terza giornata del Festival della Cultura Finanziaria 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Dalla tutela dell’informazione alla prevenzione sanitaria, fino all’impatto sulla giustizia e sulla formazione finanziaria. L’intelligenza artificiale è stata al centro della terza giornata del Festival della Cultura Finanziaria 2026, con l’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale: longevità, comunicazione e cybersicurezza”. Un confronto sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ma anche sulla necessità di regole, competenze e responsabilità per governarne gli effetti sulla società.

A moderare il dibattito è stata Janina Benedetta Landau, responsabile della sede di Roma di Class CNBC. Dopo i saluti iniziali di Teresa Calabrese, presidente del Festival della Cultura Finanziaria, Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania, e Marco Corsaro, presidente di Anci, sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del mondo finanziario e tecnologico.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di tutelare i cittadini di fronte alla diffusione dell’intelligenza artificiale e dei contenuti manipolati. ‘Si può discutere se l’Europa faccia abbastanza, ma resta l’unica grande realtà ad aver approvato una legge sull’intelligenza artificiale. In America non c’è e in Asia nemmeno’, ha affermato Barachini, sottolineando come l’Unione europea si trovi a competere con grandi potenze internazionali che investono ingenti risorse nello sviluppo tecnologico. Il sottosegretario ha evidenziato anche il ruolo della normativa italiana, che introduce una specifica fattispecie di reato legata ai deepfake. ‘Abbiamo una legge italiana con una novità unica: il reato di deepfake. Lo abbiamo fatto perché i cittadini devono poter conoscere e riconoscere ciò che è reale e ciò che non lo è’, ha spiegato.

Il tema della trasparenza riguarda in particolare l’informazione, chiamata a utilizzare gli strumenti tecnologici senza rinunciare alla verifica delle notizie e alla responsabilità umana. Un’esigenza che diventa ancora più importante quando i contenuti possono condizionare le scelte dei cittadini e la loro capacità di distinguere le informazioni attendibili da quelle false. Sul fronte delle competenze economiche, Dario Damiani, capogruppo della Commissione Bilancio del Senato, ha ripercorso il percorso che ha portato anche all’introduzione dell’educazione finanziaria nelle scuole e alla legge che ha preso il suo nome. ‘Il primo giorno della legislatura, nel 2022, ho presentato due proposte di legge. La prima prevedeva che l’educazione finanziaria avesse uno spazio autonomo nel programma scolastico. La seconda, che è la strada seguita, proponeva di inserirla nell’educazione civica, già prevista dal 2019’, ha raccontato anche alla platea di studenti presenti all’interno della sala Concetto Marchese.

Il provvedimento è stato poi inserito nel percorso legislativo del disegno di legge sui capitali. Damiani ha seguito l’iter parlamentare come relatore al Senato, fino all’approvazione nel 2024. ‘Sono contento che l’iniziativa sia stata condivisa. Grazie a quella legge, l’insegnamento dell’educazione finanziaria è oggi obbligatorio nelle scuole. Le ore non sono ancora tante, ma si è partiti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha già varato le linee guida l’anno scorso’.

Secondo il senatore, negli ultimi dieci anni è cresciuta l’attenzione verso la formazione economica, con un calendario di iniziative che ormai va oltre il tradizionale appuntamento del mese di novembre. Resta però il divario rispetto agli altri Paesi europei. ‘Siamo ancora in fondo alle classifiche europee sulle competenze finanziarie, ma qualche gradino lo abbiamo salito. C’è ancora tanto da fare’, ha sottolineato Damiani, che ha proposto anche di modificare la legge per consentire alle associazioni maggiormente rappresentative del settore di partecipare al tavolo ministeriale che definisce il Piano nazionale di educazione finanziaria. ‘Vogliamo mettere intorno allo stesso tavolo istituzioni e associazioni’, ha concluso.

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella medicina e nell’assistenza agli anziani sono state al centro dell’intervento di Francesco Ciancitto, componente della Commissione Affari sociali e Sanità della Camera dei deputati. ‘La vita media in Italia è oggi di 84 anni. In cinquant’anni è cresciuta di circa 15 anni. L’obiettivo adesso è fare in modo che questi anni siano vissuti bene, e per riuscirci bisogna cominciare dalla prevenzione’, ha dichiarato l’esponente governativo. L’analisi dei dati sanitari può aiutare a individuare le patologie più frequenti, valutare l’efficacia degli interventi e comprendere come i pazienti rispondono ai farmaci. Informazioni che, se utilizzate correttamente, possono consentire di individuare prima alcune malattie e migliorare la qualità dell’assistenza. ‘Accanto alla formazione del personale sanitario, degli ospedali e delle strutture accreditate, abbiamo oggi uno strumento in più: l’intelligenza artificiale’, ha spiegato Ciancitto, indicando tra gli ambiti di applicazione anche l’analisi di radiografie, TAC ed esami diagnostici.

Il deputato ha collegato la prevenzione anche alla sostenibilità economica del sistema sanitario e delle famiglie. Un invecchiamento attivo, con anziani che continuano a partecipare alla vita sociale, può contribuire a ridurre il ricorso all’assistenza e il peso della spesa sociale. ‘L’intelligenza artificiale deve servire a migliorare la qualità della vita e l’assistenza agli anziani, e a ridurre le spese del Servizio sanitario nazionale e quelle delle famiglie. Il risparmio economico è una conseguenza: l’obiettivo è vivere meglio’. Ciancitto ha ricordato che oggi la prevenzione assorbe circa il 5% del Fondo sanitario nazionale e che il Governo punta ad aumentarne il peso. Ha inoltre richiamato il confronto a livello europeo per fare in modo che la spesa destinata alla prevenzione sia considerata un investimento, anziché una spesa ordinaria, nell’ambito del Patto di stabilità. ‘Investire nella salute dei cittadini e dei lavoratori fa crescere anche il Pil’, ha osservato.

Sui rischi e sulle responsabilità legati all’impiego dell’intelligenza artificiale nella giustizia si è soffermato Mariano Sciacca, presidente del Tribunale di Catania, che da circa vent’anni si occupa di innovazione giudiziaria. ‘La magistratura e la giustizia sono infrastrutture di fiducia. Hanno caratteristiche costituzionali precise, come l’indipendenza, e rappresentano un riferimento fondamentale anche per la finanza e per gli investitori’, ha affermato durante il Festival della Cultura Finanziaria. Per Sciacca, i dati prodotti dal sistema giudiziario costituiscono un patrimonio di grande valore, perché raccontano la storia di un Paese. Un patrimonio che deve essere conservato e valorizzato, soprattutto in una fase in cui l’intelligenza artificiale può incidere sui processi decisionali e sulla gestione delle informazioni.

‘Quando parliamo di intelligenza artificiale nel settore della giustizia, parliamo di decidere come gestire la nostra sovranità cognitiva e costituzionale’, ha spiegato il presidente del Tribunale, richiamando la necessità di garantire che l’innovazione non comprometta l’autonomia delle istituzioni e i diritti delle persone. Un passaggio importante riguarda la formazione di magistrati e avvocati. ‘Come magistrati abbiamo ricevuto ancora poca formazione sull’intelligenza artificiale. Eppure la responsabilità è grandissima. In questi giorni ci sono già casi di magistrati e avvocati che hanno usato questi strumenti senza verificare i risultati’, ha avvertito il presidente del tribunale etneo.

Proprio per questo, secondo Sciacca, giustizia e sanità sono ambiti nei quali occorre valutare con particolare attenzione l’impatto delle nuove tecnologie, perché coinvolgono alcune delle garanzie e dei diritti fondamentali della persona. Il presidente del Tribunale ha riconosciuto le preoccupazioni delle imprese rispetto al quadro normativo europeo e nazionale, ma ha giudicato opportuna la scelta di introdurre regole. Ha inoltre ricordato l’appello lanciato a luglio dai dirigenti giudiziari, sottoscritto dalla grande maggioranza dei presidenti delle Corti d’appello e dei tribunali, per offrire un contributo collaborativo e istituzionale alla gestione di questa trasformazione. All’incontro hanno partecipato anche Marzia Del Prete, senior manager AI presso EY Technology Consulting, Antonio Simeone, fondatore e amministratore delegato di Stoneprime US e direttore del Luiss Quantum & AI Lab, e Villy De Luca, responsabile dell’High Touch Trading & Syndicate per l’area EMEA di Squarepoint Capital LLC. I loro contributi hanno completato il confronto sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nei diversi ambiti professionali, dalla consulenza tecnologica ai mercati finanziari, in un dibattito che ha messo al centro la necessità di accompagnare l’innovazione con competenze adeguate e sempre in aggiornamento, regole chiare e attenzione alle ricadute concrete sulla vita dei cittadini.

-Foto xo5/Italpress-

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