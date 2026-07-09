60enne disperso con canoa in mare, ricerche in corso a Gela

L'uomo si sarebbe allontanato nel primo pomeriggio a bordo di una canoa senza fare più rientro, facendo scattare l'allarme dei familiari.

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Proseguono senza sosta le ricerche del sessantenne gelese disperso in mare dalla giornata di ieri. L’uomo si sarebbe allontanato nel primo pomeriggio a bordo di una canoa senza fare più rientro, facendo scattare l’allarme dei familiari.

Le operazioni, coordinate dalla Capitaneria di porto, sono riprese all’alba con l’impiego di Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e mezzi aerei. In azione un elicottero AW139 della Guardia Costiera, un velivolo dei Vigili del Fuoco e un elicottero dei Carabinieri, mentre le squadre a terra continuano a perlustrare il litorale. Al momento le ricerche non hanno dato esito.

Il dispositivo di soccorso proseguirà senza interruzioni, nella speranza di rintracciare il disperso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).