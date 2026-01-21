Passano mozioni opposizione su parcheggio Caposoprano e scuole: maggioranza con Morgana sul tema sicurezza

Due mozioni proposte dall'opposizione hanno trovato il sì della maggioranza

Gela. Due mozioni, proposte dall'opposizione, hanno visto la “luce” al termine del voto in consiglio comunale, con l'assenso della maggioranza. E' stata approvata quella per l'uso del parcheggio Caposoprano (perorata tra gli altri dal consigliere Antonella Di Benedetto) da parte del personale sanitario e di utenti fragili, ma con modifiche richieste proprio dagli esponenti di maggioranza, soprattutto volte a evitare che si potessero prevedere corsie preferenziali appannaggio dei dipendenti del nosocomio “Vittorio Emanuele”. L'assenso, nel finale, è arrivato pure per la proposta di interventi urgenti allo scopo di predisporre un sistema di efficientamento energetico degli istituti scolastici di competenza comunale. Su questo punto, il sì della maggioranza è maturato anche sulla scorta di quanto spiegato dal sindaco Terenziano Di Stefano, che ha annunciato l'iter in atto per un complessivo progetto di efficientamento energetico degli edifici pubblici comunali, comprese le scuole. Si delineerà attraverso un project financing. "Attualmente, comunque, i sistemi di riscaldamento delle scuole comunali, seppur vetusti, sono in funzione", ha aggiunto. Sia l'opposizione sia la maggioranza si sono trovati d'accordo su questo versante. Niente da fare, invece, per la mozione, con prima firmataria l'indipendente Grazia Cosentino e sostenuta da tutta l'opposizione, che impegnava l'amministrazione comunale a istituire un tavolo tecnico in materia di sicurezza stradale. E' un tema sul quale la maggioranza ha fatto blocco intorno al lavoro del settore retto dall'assessore Simone Morgana. L'esponente pentastellato ha sottolineato, nel suo intervento, l'assenza di esigenze specifiche per istituire un tavolo tecnico. “Stiamo lavorando e tanto sulla sicurezza stradale – ha detto – abbiamo introdotto lo street control. Stiamo definendo un piano di intervento, con sistemi per la limitazione della velocità, nelle aree dove si concentra la percentuale maggiore di sinistri stradali, anche gravi”. Morgana ha elencato la progettualità in essere e gli interventi condotti, compresi quelli per le aree scolastiche. Per l'opposizione (come ha sottolineato più volte il consigliere Gabriele Pellegrino), il tavolo tecnico andrebbe a porsi come una sorta di organo di monitoraggio periodico. Dai dem, il capogruppo Gaetano Orlando ha fatto notare che va evitato l'intasamento viario della zona di Piano Notaro, dove insistono diversi plessi scolastici. Dai civici, con il consigliere Rosario Faraci, è stata condotta una disamina complessiva anche su ciò che andrà approfondito ulteriormente, in tema di sicurezza viaria. La maggioranza, al momento del voto, ha dato la propria "fiducia" a Morgana, senza accogliere la mozione dell'opposizione.