"Piena sintonia con il sindaco, accordi rispettati", Salinitro: "Continuità con progetto De Luca"

Gela. Un progetto, politico e amministrativo, “in piena continuità con quello che stiamo portando avanti in città”. I deluchiani di “Sud chiama nord”, che questa mattina hanno voluto esserci alla presentazione ufficiale del percorso che la giunta ha attivato per pervenire, nel 2027, alla bandiera blu per la costa locale, si sentono ancor più integrati in un processo politico che li vide a supporto del primo cittadino Terenziano Di Stefano. Un rapporto nato due anni fa nel corso della campagna elettorale. L'assessore di riferimento, Filippo Franzone, è tra quelli che si rivedono di più nelle scelte del sindaco e la collaborazione istituzionale è piena, come dimostra anche la campagna per la bandiera blu, sostenuta in primis dallo stesso Franzone. C'erano l'assessore e il referente cittadino di “Sud chiama nord”, Francesco Salintro, insieme al gruppo storico cittadino e al coordinatore provinciale Angelo Bellina, al varo ufficiale di “Ti amo Sicilia”, che la scorsa settimana Cateno De Luca ha voluto lanciare nel corso di una convention, tenuta a Caltagirone. “Il messaggio di De Luca è stato chiaro, prima servirà un programma condiviso con i potenziali alleati – sottolinea Salintro – la priorità va ai temi per la Sicilia. Non è tanto una questione di collocazione. De Luca sta lavorando a un progetto che ha grandi contenuti autonomistici. Personalmente, il richiamo ai contenuti dello statuto siciliano lo ritengo molto importante. Non devono esserci personalismi. E' evidente che quanto sta accadendo nel centrodestra regionale pone più di qualche riflessione circa un allargamento in quella direzione”. Salinitro, così come ha sempre ribadito l'assessore Franzone, è certo che “il sindaco Di Stefano sta rispettando tutti gli accordi così come stiamo facendo anche noi”. “Non ci è stato regalato nulla ma portiamo avanti un programma frutto di un'intesa elettorale”, continua Salinitro. I deluchiani non sono per nulla condizionati dalla forma politica nemmeno davanti al “modello Gela” che ha prevalenza progressista. “De Luca ha più volte ricordato che i territori sono sovrani – sottolinea Salinitro – va sostenuto il progetto che più convince, in termini di qualità e di sviluppo”. Gli esponenti di “Sud chiama nord”, seppur privi di una rappresentanza consiliare, pure all'inizio di questo nuovo anno non si sentono per nulla controfigure nel progetto del sindaco Di Stefano, che non a caso, solo pochi mesi fa, ha voluto esserci all'iniziativa che ha portato in città il loro leader.