X Factor 2026, isybank Official Partner con l’Ante Factor e Unplugged

ROMA (ITALPRESS) - Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, è Official Partner di X Factor 2026, grazie alla collaborazione con Sky Brand Solutions (dipartimento di Sky Media) e Fremantle. La pa...

ROMA (ITALPRESS) - Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, è Official Partner di X Factor 2026, grazie alla collaborazione con Sky Brand Solutions (dipartimento di Sky Media) e Fremantle. La partnership, si legge in una nota, "rappresenta un'occasione per sviluppare nuove modalità di dialogo con i giovani, confermando l'impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo nel sostenere il talento e le ambizioni delle nuove generazioni, attraverso soluzioni e iniziative pensate per accompagnarne la crescita professionale". Per tutta la stagione del Live Show, la banca digitale della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, "sarà protagonista dell'Ante Factor, il format che precederà ogni puntata - che è tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand (anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo) - e accompagnerà gli spettatori nei minuti che anticipano l'inizio dello show Sky Original prodotto da Fremantle". Dalla lounge che isybank dedicherà all'iniziativa, "concorrenti, giudici e ospiti speciali racconteranno l'atmosfera e le emozioni del dietro le quinte". La collaborazione si estenderà anche "al mondo digitale attraverso Unplugged by isybank, il format diffuso sui canali social di X Factor, che coinvolge direttamente gli appassionati del programma". Dopo ogni Live, "il pubblico potrà votare la performance preferita e contribuire a scegliere l'artista protagonista di una speciale reinterpretazione in versione unplugged, registrata in uno studio interamente allestito per l'occasione". Dall'avvio di ieri dei Live, "i clienti avranno anche la possibilità di accedere attraverso l'applicazione di isybank ad opportunità esclusive legate a X Factor, tra cui biglietti per assistere ai Live Show e alla Finale, grazie ad isyReward, il programma che premia l'utilizzo quotidiano della banca digitale".

"Accompagniamo ogni giorno oltre un milione di clienti nelle scelte di finanza personale per la realizzazione dei loro progetti. Sostenere il talento, l'impegno e la capacità di guardare al futuro significa essere vicini alle persone nei momenti che contribuiscono a definirne il percorso e le aspirazioni. La partnership con X Factor nasce da questa visione: creare occasioni di coinvolgimento e partecipazione attraverso un linguaggio vicino ai giovani, per i quali isybank si conferma banca di riferimento", dichiara Antonio Valitutti, Amministratore Delegato di isybank.

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(ITALPRESS).