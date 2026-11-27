SERIE D Vogiatzis lascia il Gela, a Trapani il derby dei tanti ex col dente avvelenato

Il greco era finito ai margini del club dopo l'arrivo di Provenzano. Su sponda granata gli ex Misiti, Tejio e Nardella, nel Gela c'è il rientrante Maltese.

Gela. Porte girevoli al Gela Calcio. Diventa ufficiale la risoluzione del contratto con il centrocampista greco Vasilis Vogiatzis. Da due settimane il calciatore era finito ai margini del progetto tecnico, tanto da non essere neanche convocato. L’arrivo di Alessandro Provenzano gli ha definitivamente chiuso le porte. Oggi l’ufficialità dell’addio con la maglia biancazzurra. Con tutta probabilità andrà alla Vigor Lamezia. Intanto la squadra prepara la delicata trasferta di Trapani dei tanti ex. Dal tecnico Peppe Misiti al centrocampista Leo Teijo per finire a Nardella. Anche nel Gela c’è un ex, Dario Maltese, che non si è lasciato in maniera diciamo serena con il club di Antonini. Il fantasista trapanese torna in campo dopo 4 turni di squalifica proprio contro i granata, con i quali aveva iniziato la stagione. Al posto dello squalificato Canino sarà convocato per la prima volta Mattia Bonaccorso, promessa del calcio gelese che è già nel mirino di diversi club professionistici.





