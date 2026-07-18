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Vandali danneggiano le nuove stazioni per e-bike prima del collaudo
Vincenzo Di Dio
18 luglio 2026 16:39
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18 lug 2026 • A Gela sei nuove stazioni di ricarica per e-bike ma i vandali hanno già colpito la stazione di Caposoprano.
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#Gela
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