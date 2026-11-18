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Gela, riflettori sul disagio giovanile
Vincenzo Di Dio
18 novembre 2026 16:23
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18 nov 2026 • Un confronto su dispersione scolastica, disagio familiare e devianza minorile, con i dati di una ricerca condotta su 121 giovani.
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#Gela
#Attualità