Quotidiano di Gela

Sicilia, le donne studiano di più ma lavorano meno

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 13 novembre 2026 17:29
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13 nov 2026 • Le donne sono più istruite, ma lavorano meno degli uomini. A Niscemi la Cgil presenta il primo rapporto sulla condizione femminile.

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