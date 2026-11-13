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Sicilia, le donne studiano di più ma lavorano meno
Vincenzo Di Dio
13 novembre 2026 17:29
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13 nov 2026 • Le donne sono più istruite, ma lavorano meno degli uomini. A Niscemi la Cgil presenta il primo rapporto sulla condizione femminile.
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