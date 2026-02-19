Meteo:
15.2°
sabato 28 febbraio 2026
"Chi non pagava subiva ritorsioni", il video dei danneggiamenti
1 settimana fa
19 feb 2026 • I carabinieri hanno ripreso due degli autori pagati 100 euro a testa per danneggiare auto o gare alle vittime di usura.
