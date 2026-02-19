Quotidiano di Gela

"Chi non pagava subiva ritorsioni", il video dei danneggiamenti

Admin
Admin 1 settimana fa
Condividi
19 feb 2026 • I carabinieri hanno ripreso due degli autori pagati 100 euro a testa per danneggiare auto o gare alle vittime di usura.

Leggi l'articolo completo

#Cronaca