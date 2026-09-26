Vertenza sanità, dem: "Porteremo la vicenda nelle sedi nazionali, Ficarra deve dimettersi"

Così come già ribadito più volte dal primo cittadino, anche per i dem è essenziale la revoca del manager Asp Salvatore Ficarra

Gela. Il sostegno politico è massimo a supporto del sindaco Terenziano Di Stefano, come ha riferito il segretario locale Giuseppe Arancio. I dem intendono mantenere alta l'attenzione sulla vertenza sanità, anche a livello nazionale. Se ne farà carico il componente della direzione nazionale del Pd, l'attuale assessore Peppe Di Cristina. “Il Pd non intende abbassare la guardia. Attraverso i nostri parlamentari, avvieremo un'azione ispettiva urgente presso l'ospedale "Vittorio Emanuele" per fare chiarezza sulla gestione della struttura e sulle carenze che penalizzano il diritto alla salute dei cittadini. Tale iniziativa si inserisce nel solco del lavoro già intrapreso dal segretario regionale, Anthony Barbagallo, e dall'onorevole Paola De Micheli, la quale ha già effettuato un'ispezione in loco e ha sostenuto attivamente la protesta, sottoscrivendo la petizione promossa per la tutela del nosocomio”, fanno sapere i democratici. Così come già ribadito più volte dal primo cittadino, anche per i dem è essenziale la revoca del manager Asp Salvatore Ficarra. “Alla luce della persistente situazione di emergenza, il Partito Democratico rinnova con fermezza la richiesta di dimissioni del Dott. Ficarra. Riteniamo necessario un cambio di passo immediato nella gestione della sanità locale per restituire dignità e sicurezza ai pazienti e agli operatori sanitari. Nei prossimi giorni, il Pd intensificherà le iniziative di protesta, coordinando le proprie azioni con i riferimenti istituzionali a Palermo e a Roma, affinché le istanze del territorio gelese trovino risposte concrete e risolutive”, così concludono.