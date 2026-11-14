SERIE D FEMMINILE Verso Volley Gela-Antares Ragusa, Giannone: "Faremo di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi"

Forte di un convincente 3-0 sulla Koira Vittoria, la squadra di Giacomo Tandurella è chiamata a dare continuità alla vittoria all'esordio in Serie D per costruire un positivo filotto di vittorie consecutive.

Gela. Primo appuntamento casalingo stagionale per il Volley Gela, che oggi al PalaItis alle 17:30 dovrà vedersela con l'Antares Ragusa. Forte di un convincente 3-0 sulla Koira Vittoria, la squadra di Giacomo Tandurella è chiamata a dare continuità alla vittoria all'esordio in Serie D per costruire un positivo filotto di vittorie consecutive.

“Siamo fiduciosi. Nell'ultimo periodo, all'interno della squadra abbiamo percepito un cambiamento a livello sia tecnico che mentale e questo è fondamentale per riuscire a rendere in campo sempre al meglio e affrontare ogni sfida di questo campionato come si deve. Siamo consapevoli delle insidie che potremmo incontrare di partita in partita, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare bene - commenta il libero Jasmine Giannone ai microfoni del club –. Ovviamente abbiamo bisogno anche del supporto della gente, l'invito dunque è quello di venirci a sostenere al palazzetto. Noi dal canto nostro faremo di tutto per regalare una gioia agli sportivi gelesi”.