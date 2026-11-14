SERIE B2 FEMMINILE Verso Nuova Città di Gela-Santa Teresa, Bonaccorso: "Vogliamo dare continuità al successo di Bronte"

Servirà concentrazione per superare una squadra in fiducia dopo un ottimo avvio stagionale.

Gela. A quota sei punti in classifica dopo due vittorie e due sconfitte, la Nuova Città di Gela cerca il terzo successo stagionale contro il Santa Teresa, sul gradino più basso del podio alle spalle di Amando Jonica e Melilli. Servirà concentrazione per superare una squadra in fiducia dopo un ottimo avvio stagionale da incorniciare. Per la prima volta, Gianluca Aceto potrà contare anche sull'apporto in campo di Alessia Angilletta, schiacciatrice classe 2002 arrivata in settimana.

"Il Santa Teresa è terzo in classifica dopo Amando Jonica e Melilli ed è una buona squadra che non a caso ha inanellato tre vittorie. Noi stiamo cercando di intraprendere la strada giusta per trovare continuità di risultati e prestazioni - dichiara ai nostri microfoni il direttore sportivo Massimo Bonaccorso -. Alessia Angilletta? È un'atleta dal curriculum importante reduce da una promozione da protagonista con l'Orlandina. Ha un bagaglio tecnico di assoluto valore, ci darà tanto anche sotto l'aspetto della leadership fino alla fine della stagione".