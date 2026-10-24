LE DICHIARAZIONI Verso Nuova Città di Gela-Messina, Bonaccorso: “Servirà un’Ecorigen diversa rispetto a domenica scorsa”

Le giallorosse attendono il Messina Volley, ko all’esordio in casa dell’Aura Volley Terrasini per 3-0.

Gela. La Nuova Città di Gela si lascia alle spalle il ko di domenica scorsa al cospetto della New Amando Jonica e proietta interamente la mente verso l’incontro di domani, ancora una volta fra le mura del PalaLivatino. Le giallorosse attendono il Messina Volley, ko all’esordio in casa dell’Aura Volley Terrasini per 3-0. Due formazioni in cerca di riscatto e protagoniste di un confronto che si prospetta avvincente.

“Noi rimaniamo vigili sul mercato, quando abbiamo la possibilità di intervenire lo facciamo. Credo che con l’arrivo di Michela Brioli abbiamo chiuso la campagna acquisti, poi in futuro si vedrà - dichiara ai nostri microfoni Massimo Bonaccorso, direttore sportivo -. Domani servirà un’Ecorigen diversa, principalmente nell’approccio alla gara e nell’atteggiamento. Abbiamo un allenatore preparato che gode della nostra fiducia, ci penserà lui a lavorare su ciò che non è andato da un punto di vista tecnico”.